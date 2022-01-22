Более 9 тысяч отзывов поступило во время общественного обсуждения новой редакции Конституции

Источник материала: ОНТ

Центризбирком провел первое заседание по конституционному референдуму. Он, напомним, пройдет в последнее зимнее воскресенье, 27 февраля.

Сейчас завершается выдвижение представителей в составы территориальных комиссий, не позднее 1 февраля будут образованы участки для голосования, до 6-го утвердят составы участковых комиссий. На референдум Беларусь пригласит международных наблюдателей из СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Новая редакция основного закона прошла широкое общественное обсуждение. Всего поступило более 9 тысяч отзывов. Изменения и дополнения предлагали не только специалисты различных профилей, высказался каждый желающий. Накануне в Бресте говорили о поддержке многодетных семей, защите людей с инвалидностью, гарантиях для работников предприятий и пенсионеров. Также о деятельности профсоюзов.

Ирина Король, председатель профкома филиала «Брестские ковры» предприятия «Витебские ковры»: «Какие бы изменения не происходили, главное – работник, человек, который трудится на станке, выпускает продукцию. Профсоюзный комитет обязан защищать этих людей. Меня как председателя профкома в первую очередь волновало, чтобы люди не потеряли рабочие места. Нам достался коллективный договор действительно расширенный, в котором предусмотрено очень много дополнительных компенсаций, выплат».

На изучение итогового проекта Конституции еще есть чуть больше месяца. Законом предусмотрено и досрочное голосование. Оно начнется 22 февраля. Решение, которое белорусы примут на референдуме, обязательное и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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