|
Более 9 тысяч отзывов поступило во время общественного обсуждения новой редакции Конституции
Источник материала: ОНТ
Центризбирком провел первое заседание по конституционному референдуму. Он, напомним, пройдет в последнее зимнее воскресенье, 27 февраля.
Сейчас завершается выдвижение представителей в составы территориальных комиссий, не позднее 1 февраля будут образованы участки для голосования, до 6-го утвердят составы участковых комиссий. На референдум Беларусь пригласит международных наблюдателей из СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Новая редакция основного закона прошла широкое общественное обсуждение. Всего поступило более 9 тысяч отзывов. Изменения и дополнения предлагали не только специалисты различных профилей, высказался каждый желающий. Накануне в Бресте говорили о поддержке многодетных семей, защите людей с инвалидностью, гарантиях для работников предприятий и пенсионеров. Также о деятельности профсоюзов.
На изучение итогового проекта Конституции еще есть чуть больше месяца. Законом предусмотрено и досрочное голосование. Оно начнется 22 февраля. Решение, которое белорусы примут на референдуме, обязательное и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центризбирком провел первое заседание по конституционному референдуму. Он, напомним, пройдет в последнее зимнее воскресенье, 27 февраля. Сейчас завершается...
|
Архив (Разное)