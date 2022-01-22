Гомельчанин задержан за совращение подростков и изготовление детского порно

Источник материала: БелТА

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За совращение подростков и изготовление детского порно задержан гомельчанин, сообщили БЕЛТА в МВД.

На 23-летнего парня вышли оперативники. На протяжении последних нескольких лет он склонял несовершеннолетних к изготовлению порноматериалов.

"Молодой человек знакомился со своими жертвами в соцсетях, умышленно занижая свой возраст. В переписке убеждал мальчиков делать интимные фото и высылать ему. На встречах в отношении некоторых совершал развратные действия", - рассказали правоохранители.

На данный момент известно о пяти потерпевших из разных областей. Правоохранители устанавливают других пострадавших. В соцсетях мужчина переписывался с более чем 2,5 тыс. человек, был подписан на тематические каналы, где искал детское порно.

Возбуждены уголовные дела за развратные действия, изготовление и распространение порноматериалов с изображением несовершеннолетнего.-0-