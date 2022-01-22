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В Украину доставили более 90 тонн американского оружия
Источник материала: ОНТ
Ночью в Киев прибыла первая партия оружия из США весом 90 тонн, об этом в
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее подтвердил факт передачи оружия из США и назвал ее «скорой оборонной помощью». Сумма вооружений оценивается в $200 миллионов.
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Ночью в Киев прибыла первая партия оружия из США весом 90 тонн, об этом в Twitter сообщило американского посольство в Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий...
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