В Украину доставили более 90 тонн американского оружия

Источник материала: ОНТ

Ночью в Киев прибыла первая партия оружия из США весом 90 тонн, об этом в Twitter сообщило американского посольство в Украине.





Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее подтвердил факт передачи оружия из США и назвал ее «скорой оборонной помощью». Сумма вооружений оценивается в $200 миллионов.

Фото: twitter.com

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