﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Турции нелегально сдали на металлолом 500-метровый мост и заработали $36 тыс.

22.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Турции нелегально сдали на металлолом 500-метровый мост и заработали тыс.

В Анкаре неизвестные разобрали старый 500-метровый мост и сдали его на металлолом, передает Daily Sabah.

Мостом 1936-го года не пользовались уже около 40 лет. Тогда он был поврежден наводнением.

Пару недель назад несколько человек решили заработать деньги и сдали около 70 тонн металла. При этом местные жители ничего не заподозрили, потому что подумали, что мост разбирают власти. Находчивые злоумышленники заработали $36 тысяч, но вскоре были задержаны.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Анкаре неизвестные разобрали старый 500-метровый мост и сдали его на металлолом, передает Daily Sabah. Мостом 1936-го года не пользовались уже около 40 лет. Тогда он был...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельчанин задержан за совращение подростков и изготовление детского порно
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by