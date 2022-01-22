В Турции нелегально сдали на металлолом 500-метровый мост и заработали $36 тыс.

Источник материала: ОНТ

В Анкаре неизвестные разобрали старый 500-метровый мост и сдали его на металлолом, передает Daily Sabah.

Мостом 1936-го года не пользовались уже около 40 лет. Тогда он был поврежден наводнением.

Пару недель назад несколько человек решили заработать деньги и сдали около 70 тонн металла. При этом местные жители ничего не заподозрили, потому что подумали, что мост разбирают власти. Находчивые злоумышленники заработали $36 тысяч, но вскоре были задержаны.

Фото: depositphotos.com

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