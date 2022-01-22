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В Турции нелегально сдали на металлолом 500-метровый мост и заработали $36 тыс.
Источник материала: ОНТ
В Анкаре неизвестные разобрали старый 500-метровый мост и сдали его на металлолом,
Мостом 1936-го года не пользовались уже около 40 лет. Тогда он был поврежден наводнением.
Пару недель назад несколько человек решили заработать деньги и сдали около 70 тонн металла. При этом местные жители ничего не заподозрили, потому что подумали, что мост разбирают власти. Находчивые злоумышленники заработали $36 тысяч, но вскоре были задержаны.
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В Анкаре неизвестные разобрали старый 500-метровый мост и сдали его на металлолом, передает Daily Sabah. Мостом 1936-го года не пользовались уже около 40 лет. Тогда он был...
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