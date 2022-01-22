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В Могилевском районе столкнулись два автобуса и легковушка, вызывали спасателей

22.01.2022 13:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели деблокировали водителя после аварии в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

21 января в 17.22 спасателям поступили сведения о ДТП с пострадавшими на автодороге Могилев - Орша возле деревни Любуж Могилевского района. Столкнулись "Тойота-Карина", микроавтобус "Фольксваген" и автобус ПАЗ.

В легковушке оказался заблокирован водитель. Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента его спасли. Мужчина госпитализирован с травмами.

В автобусе находились 10 человек, в микроавтобусе ехали муж и жена - семья из Могилева. В результате ДТП никто из них не пострадал.

Автомобили получили механические повреждения.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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21 января в 17.22 спасателям поступили сведения о ДТП с пострадавшими на автодороге Могилев - Орша возле деревни Любуж Могилевского района. Столкнулись...
 
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