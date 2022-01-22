|
В Могилевском районе столкнулись два автобуса и легковушка, вызывали спасателей
Источник материала: БелТА
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели деблокировали водителя после аварии в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
21 января в 17.22 спасателям поступили сведения о ДТП с пострадавшими на автодороге Могилев - Орша возле деревни Любуж Могилевского района. Столкнулись "Тойота-Карина", микроавтобус "Фольксваген" и автобус ПАЗ.
В легковушке оказался заблокирован водитель. Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента его спасли. Мужчина госпитализирован с травмами.
В автобусе находились 10 человек, в микроавтобусе ехали муж и жена - семья из Могилева. В результате ДТП никто из них не пострадал.
Автомобили получили механические повреждения.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 января в 17.22 спасателям поступили сведения о ДТП с пострадавшими на автодороге Могилев - Орша возле деревни Любуж Могилевского района. Столкнулись...
|
Архив (Разное)