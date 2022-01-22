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До 750 рублей в месяц: как парень целый год жил только на ставках на спорт
Источник материала: Myfin
– За утро я зарабатывал по 100 рублей, сидя дома и попивая кофеек. Хотя диплом предвещал мне лишь работу в музее, а если повезет – в школе…
По своей специальности «музейное дело и туристический менеджмент» работать я не хотел еще с третьего курса. В магистратуру пошел за еще одной профессией – преподаватель истории. Про запас, так сказать.
Чтобы переучиться, требовались деньги, а в библиотеке их было не заработать.
Тогда я вспомнил, что в студенческие годы пробовал делать ставки на спорт. Небольшие, но успешные. Я с удовольствием смотрю футбол, неплохо разбираюсь в особенностях игры. Мне всегда нравилась английская премьер-лига, любимый клуб – Манчестер Юнайтед.
Как я решился на первую ставку
Сначала поясню, как я познакомился со ставками на спорт. Однажды товарищ рассказал о выигрыше, равном сегодняшним 300 рублям. Меня это впечатлило. Я зарегистрировался в букмекерской конторе. Тогда мне было 19 лет (сейчас ставки на спорт можно делать с 21 года, но раньше можно было с 18 лет).
Долго изучал интерфейс сайта, варианты, на которые можно ставить. Решил поставить на любимый футбольный клуб – МЮ. В распоряжении у меня была только стипендия, на счет я закинул всего 2 рубля («старыми» 20 000 рублей). Тогда на эти деньги студенту можно было неплохо поесть в буфете. Коэффициент на победу был 1,5. И, несмотря на то, что сезон у МЮ в тот год был провальным, в этом матче они выиграли. Я заработал еще 10 000 рублей (то есть 1 рубль).
Тогда ставки были для меня не способом дохода, а источником адреналина. Если делаешь ставку, игра становится интереснее.
Итак, в сентябре 2020 года я закончил отработку. Прошел месяц, и мне понадобились деньги. Правды ради стоит сказать, что я не женат и живу с родителями. То есть новый источник заработка был необходим, но это не горело. Постоянную работу тоже искать смысла не было – я предполагал, что в скором времени меня призовут в армию.
Уверенности придал счастливый случай
Стал прокручивать варианты в голове и вспомнил про ставки. Уверенности мне придал один случай. Я был уже безработным, сидел за компьютером поздно ночью. На счету у меня было 10 рублей. Ставил в live-режиме происходящего в тот момент матча. «Поднял» 25 рублей, и почти сразу их проиграл. Оставалась исходная «десятка».
Для следующей ставки я решил попробовать киберспорт – онлайн-футбол, в который играют геймеры. Смешно, но нажав совсем не туда, куда хотел, я поставил на команду, которая не должна была выиграть. Коэффициент был 5,6. Но ставка сыграла. И моя грустная «десятка» за две минуты превратилась в 56 рублей.
Всю следующую неделю я ничего не ставил, только наблюдал за кибер-матчами, искал закономерности. А затем снова начал делать ставки. И выигрывать.
Просыпался в 9 утра и садился за «работу»
Вообще, делать ставки довольно просто. У меня ушел день, чтобы обновить в голове понятия «экспресс», «тотал», «фора 0» и так далее.
Например, «фора 0» стала настоящим открытием – это условие игры с небольшой подстраховкой. Если ставка не сыграла, деньги не исчезают, а возвращаются в исходном варианте – столько, сколько поставил.
90% ставок я делал на киберспорт, остальные – на Liga Pro – любительский футбол.
Я всегда чуть-чуть сомневался, был осторожен и много не проигрывал.
У меня сформировался полноценный «рабочий» день. Я просыпался в девять утра, первые два часа наблюдал за кибер-матчами, отмечал особенности. Затем где-то до трех часов дня делал ставки. Потом два часа занимался английским языком. И возвращался к ставкам уже до восьми вечера. После восьми шел на улицу – на турники или брусья.
Когда весь день проводишь за игрой – голова начинает кипеть от информации. После улицы я просто смотрел какой-нибудь фильм или сериал на английском языке и ложился спать. В месяц получалось снимать от 550 до 750 рублей.
Размеренно – значит безопасно
Вскоре выяснилось, что призывать в армию меня все-таки не будут.
Какое-то время я искал работу, но все возможные для моих навыков зарплаты были не больше ежемесячных выигрышей.
Я продолжил играть и начал откладывать на переобучение. Целый год нигде не работал, но мой день был забит под завязку. Ставки, изучение английского, а затем и курсы по освоению новой профессии.
Большинство знакомых просто не верили, что я живу только на выигрыши. Были и те, кто критиковал мой размеренный стиль игры. Но родители и девушка относились лояльно. Даже просили их научить. Возможно, они видели, что я не «болею», а занимаюсь этим с умом. Кроме того, я не собирался прожить так всю жизнь и озвучивал свои планы на будущее. Надеюсь, они просто мне доверяли.
Если внутри начинают кипеть эмоции и маниакальное желание отыграться – можно проиграть все, что есть на счете. Но мои проигрыши были небольшими – их я воспринимал как издержки профессии вроде расходов на дорогу до работы и обратно. Продержался я довольно долго – с сентября 2020 по сентябрь 2021 года.
Накопить на новую профессию – сделано
Самодисциплина – краеугольный камень успешной игры. По итогам месяца я никогда не был в минусе. Но нельзя не упомянуть и пресловутую «чуйку». Бывали матчи, когда на поле выходил явный фаворит против аутсайдера. И все логические доводы и сайты со статистикой призывали ставить на сильнейшего. Но внутри что-то подсказывало: «Ставь на аутсайдера».
Максимальный коэффициент с которым удавалось побеждать, – 31. Это были два точно угаданных счета Лиги чемпионов. Прошло почти полгода, а я до сих пор под впечатлением.
В результате я накопил 1000 рублей на курсы и в сентябре 2021 года получил профессию «тестировщик программного обеспечения». Почти сразу я нашел работу и сейчас прохожу стажировку, получаю больше средних месячных выигрышей.
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25-летний Антон (имя изменено) из областного центра целый год зарабатывал только на ставках на спорт. Каждый месяц он выводил от 550 до 750 рублей, то есть больше, чем за...
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