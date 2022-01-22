До 750 рублей в месяц: как парень целый год жил только на ставках на спорт

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

– За утро я зарабатывал по 100 рублей, сидя дома и попивая кофеек. Хотя диплом предвещал мне лишь работу в музее, а если повезет – в школе…

По своей специальности «музейное дело и туристический менеджмент» работать я не хотел еще с третьего курса. В магистратуру пошел за еще одной профессией – преподаватель истории. Про запас, так сказать.



Меня распределили в местную городскую библиотеку. Платили, конечно, копейки, и я стал задумываться, что нужно что-то менять. Мои навыки на тот момент не отвечали запросам работодателей, оплата труда у которых составляла выше 700 рублей.



Чтобы переучиться, требовались деньги, а в библиотеке их было не заработать.

Тогда я вспомнил, что в студенческие годы пробовал делать ставки на спорт. Небольшие, но успешные. Я с удовольствием смотрю футбол, неплохо разбираюсь в особенностях игры. Мне всегда нравилась английская премьер-лига, любимый клуб – Манчестер Юнайтед.

Как я решился на первую ставку

Сначала поясню, как я познакомился со ставками на спорт. Однажды товарищ рассказал о выигрыше, равном сегодняшним 300 рублям. Меня это впечатлило. Я зарегистрировался в букмекерской конторе. Тогда мне было 19 лет (сейчас ставки на спорт можно делать с 21 года, но раньше можно было с 18 лет).

Долго изучал интерфейс сайта, варианты, на которые можно ставить. Решил поставить на любимый футбольный клуб – МЮ. В распоряжении у меня была только стипендия, на счет я закинул всего 2 рубля («старыми» 20 000 рублей). Тогда на эти деньги студенту можно было неплохо поесть в буфете. Коэффициент на победу был 1,5. И, несмотря на то, что сезон у МЮ в тот год был провальным, в этом матче они выиграли. Я заработал еще 10 000 рублей (то есть 1 рубль).



Игра оказалась намного сложнее, чем я предполагал. Ведь результат футбольного матча зависит от целых 22 переменных – игроков на поле.

Тогда ставки были для меня не способом дохода, а источником адреналина. Если делаешь ставку, игра становится интереснее.



Итак, в сентябре 2020 года я закончил отработку. Прошел месяц, и мне понадобились деньги. Правды ради стоит сказать, что я не женат и живу с родителями. То есть новый источник заработка был необходим, но это не горело. Постоянную работу тоже искать смысла не было – я предполагал, что в скором времени меня призовут в армию.

Уверенности придал счастливый случай

Стал прокручивать варианты в голове и вспомнил про ставки. Уверенности мне придал один случай. Я был уже безработным, сидел за компьютером поздно ночью. На счету у меня было 10 рублей. Ставил в live-режиме происходящего в тот момент матча. «Поднял» 25 рублей, и почти сразу их проиграл. Оставалась исходная «десятка».

Для следующей ставки я решил попробовать киберспорт – онлайн-футбол, в который играют геймеры. Смешно, но нажав совсем не туда, куда хотел, я поставил на команду, которая не должна была выиграть. Коэффициент был 5,6. Но ставка сыграла. И моя грустная «десятка» за две минуты превратилась в 56 рублей.

Всю следующую неделю я ничего не ставил, только наблюдал за кибер-матчами, искал закономерности. А затем снова начал делать ставки. И выигрывать.



Просыпался в 9 утра и садился за «работу»

Например, замечал, что отдельные команды очень редко забивает после 63 минуты матча, поэтому если игра до этого времени шла со счетом 1:1, то я смело ставил на «тотал» (ставка на больше или меньше определенного количества голов) – счет меньше 3-х. А некоторые геймеры именно между собой забивали почему-то совсем немного. Тогда я ставил на то, что их счет будет меньше 2-х.

Вообще, делать ставки довольно просто. У меня ушел день, чтобы обновить в голове понятия «экспресс», «тотал», «фора 0» и так далее.

Например, «фора 0» стала настоящим открытием – это условие игры с небольшой подстраховкой. Если ставка не сыграла, деньги не исчезают, а возвращаются в исходном варианте – столько, сколько поставил.

90% ставок я делал на киберспорт, остальные – на Liga Pro – любительский футбол.

Я всегда чуть-чуть сомневался, был осторожен и много не проигрывал.

У меня сформировался полноценный «рабочий» день. Я просыпался в девять утра, первые два часа наблюдал за кибер-матчами, отмечал особенности. Затем где-то до трех часов дня делал ставки. Потом два часа занимался английским языком. И возвращался к ставкам уже до восьми вечера. После восьми шел на улицу – на турники или брусья.

Когда весь день проводишь за игрой – голова начинает кипеть от информации. После улицы я просто смотрел какой-нибудь фильм или сериал на английском языке и ложился спать. В месяц получалось снимать от 550 до 750 рублей.

Размеренно – значит безопасно

Вскоре выяснилось, что призывать в армию меня все-таки не будут.

Какое-то время я искал работу, но все возможные для моих навыков зарплаты были не больше ежемесячных выигрышей.

Я продолжил играть и начал откладывать на переобучение. Целый год нигде не работал, но мой день был забит под завязку. Ставки, изучение английского, а затем и курсы по освоению новой профессии.

Большинство знакомых просто не верили, что я живу только на выигрыши. Были и те, кто критиковал мой размеренный стиль игры. Но родители и девушка относились лояльно. Даже просили их научить. Возможно, они видели, что я не «болею», а занимаюсь этим с умом. Кроме того, я не собирался прожить так всю жизнь и озвучивал свои планы на будущее. Надеюсь, они просто мне доверяли.



При первом проигрыше я заставлял себя вставать из-за компьютера и возвращаться к ставкам только назавтра.

Если внутри начинают кипеть эмоции и маниакальное желание отыграться – можно проиграть все, что есть на счете. Но мои проигрыши были небольшими – их я воспринимал как издержки профессии вроде расходов на дорогу до работы и обратно. Продержался я довольно долго – с сентября 2020 по сентябрь 2021 года.

Накопить на новую профессию – сделано

Самодисциплина – краеугольный камень успешной игры. По итогам месяца я никогда не был в минусе. Но нельзя не упомянуть и пресловутую «чуйку». Бывали матчи, когда на поле выходил явный фаворит против аутсайдера. И все логические доводы и сайты со статистикой призывали ставить на сильнейшего. Но внутри что-то подсказывало: «Ставь на аутсайдера».

Максимальный коэффициент с которым удавалось побеждать, – 31. Это были два точно угаданных счета Лиги чемпионов. Прошло почти полгода, а я до сих пор под впечатлением.

В результате я накопил 1000 рублей на курсы и в сентябре 2021 года получил профессию «тестировщик программного обеспечения». Почти сразу я нашел работу и сейчас прохожу стажировку, получаю больше средних месячных выигрышей.



Совмещать ставки и работу проблематично. Сейчас ставлю нечасто, скорее «для души» – заниматься этим «профессионально» просто нет времени. О приобретенном опыте не жалею – за этот год, я научился быть терпеливым и внимательным. Думаю, что эти навыки пригодятся мне не только в новой профессии, но и в жизни.