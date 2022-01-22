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В Казахстане возбуждено 1822 уголовных дела по фактам терроризма, убийств и насилия
Источник материала: ОНТ
В МВД Казахстана заявили, что по фактам терроризма, убийств и применения насилия возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам,
Генпрокурор Гизат Нурдаулетов на совещании с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым заявил, что по фактам терроризма и массовых беспорядков арестованы 3314 лиц, из них 1083 человека освобождены от наказания.
Министр обороны Руслан Жаксылыков заявил, что в стране продолжают контролировать безопасность в регионах с красным уровнем террористической опасности, в том числе склады с боеприпасами и военные объекты. Также продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия.
Фото: БЕЛТА
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В МВД Казахстана заявили, что по фактам терроризма, убийств и применения насилия возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам, передает БЕЛТА....
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