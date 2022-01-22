﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще один популярный рэпер покинет Black Star

22.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Еще один популярный рэпер покинет Black Star

Популярный российский рэпер Мот планирует разорвать сотрудничество с лейблом Black Star, об этом сообщило издание Peopletalk со ссылкой на свои источники и слова основателя компании Павла Курьянова (Пашу).

При этом сообщается, что Мот смог сохранить хорошие отношения с компанией.

Предположительно, продюсером исполнителя станет его жена Мария Мельникова.

По данным издания, Мот объявит об уходе из лейбла в ближайшее время, пока он не подтвердил публично эту информацию.

Фото: instagram.com/mmott23


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярный российский рэпер Мот планирует разорвать сотрудничество с лейблом Black Star, об этом сообщило издание Peopletalk со ссылкой на свои источники и слова...
 
Новости дня
Новости разные
 
До 750 рублей в месяц: как парень целый год жил только на ставках на спорт
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by