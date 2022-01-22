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Еще один популярный рэпер покинет Black Star
Источник материала: ОНТ
Популярный российский рэпер Мот планирует разорвать сотрудничество с лейблом Black Star, об этом сообщило издание
При этом сообщается, что Мот смог сохранить хорошие отношения с компанией.
Предположительно, продюсером исполнителя станет его жена Мария Мельникова.
По данным издания, Мот объявит об уходе из лейбла в ближайшее время, пока он не подтвердил публично эту информацию.
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Популярный российский рэпер Мот планирует разорвать сотрудничество с лейблом Black Star, об этом сообщило издание Peopletalk со ссылкой на свои источники и слова...
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