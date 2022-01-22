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ФОТОФАКТ: Второй этап Кубка Беларуси по образовательной робототехнике проходит в ГГУ им. Ф.Скорины
Источник материала: БелТА
22 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Второй этап Кубка Беларуси по образовательной робототехнике проходит в Гомельском государственном университете им. Ф.Скорины. Турниры пройдут во всех областных центрах Беларуси. На состязаниях в Гомеле собрались около 170 школьников изо всех областей страны и Минска.-0-
Фото Сергея Холодилина
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Второй этап Кубка Беларуси по образовательной робототехнике проходит в Гомельском государственном университете им. Ф.Скорины. Турниры пройдут во всех областных...
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