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Россия, Румыния и Англия лидируют по заражениям «омикроном». Большей опасности подвергаются дети

22.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россия, Румыния и Англия лидируют по заражениям «омикроном». Большей опасности подвергаются дети

Россия, Румыния, Англия – страны с впечатляющими результатами по заболеванию «омикроном» к этому моменту.

Наши восточные соседи за последние сутки установили новый антирекорд по количеству инфицированных – больше 49 тысяч случаев за сутки. Высокий уровень заболеваемости сейчас фиксируется и в Румынии. Причина – крайне затянутый процесс вакцинации населения. В Англии уровень заболеваемости среди малышей до пяти лет вырос в три раза по сравнению с прошлой зимой.

«Омикрон» уже назвали «детским штаммом», во всем мире большей опасности подвергаются не взрослые. Сейчас педиатры наблюдают за тем, насколько часто штамм будет провоцировать так называемый мультисистемный воспалительный синдром у детей. Это серьезное осложнение. Хотя сам «омикрон» у малышей проходит как обычная простуда. 

В нашей стране, по словам министра здравоохранения в ближайшие несколько недель может сложится уникальная ситуация, когда одновременно будут активны «омикрон», дельта-штамм и грипп. При этом эпидемиологи надеются на то, что «омикрон» вытеснит «дельту», он лучше переносится и может даже помочь в формировании коллективного иммунитета. 

На сегодня почти 4 миллиона 300 тысяч человек прошли в нашей стране полный курс вакцинации.

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Россия, Румыния, Англия – страны с впечатляющими результатами по заболеванию «омикроном» к этому моменту. Наши восточные соседи за последние сутки установили...
 
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