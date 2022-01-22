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В Могилевском районе произошла крупная авария: столкнулись два автобуса и легковушка
Источник материала: ОНТ
В Могилевском районе накануне вечером столкнулись три автомобиля, спасателям пришлось деблокировать одного из водителей,
На трассе Могилев – Орша около 17:22 столкнулись «Тойота-Карина», микроавтобус «Фольксваген» и автобус ПАЗ.
В автобусе находились 10 человек, в микроавтобусе – супружеская пара, а в легковушке один водитель. Его и помогали деблокировать спасатели МЧС. Никто из участников аварии не пострадал, повреждены только машины.
Фото: МЧС
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В Могилевском районе накануне вечером столкнулись три автомобиля, спасателям пришлось деблокировать одного из водителей, передает МЧС. На трассе Могилев – Орша...
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