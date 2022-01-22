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В Гродненском районе опрокинулся грузовик со спиртным

22.01.2022 16:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе опрокинулся грузовик, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

"21 января около 15.00 водитель 1961 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки "ГАЗ", ехал из Слонима в Гродно. При выезде из деревни Индура он не учел дорожные условия, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, автомобиль опрокинулся", - рассказали в ГАИ.

В кузове грузовика перевозилась различная продукция, в том числе алкогольная. В результате ДТП было повреждено до 100 л перевозимого спиртного. Водитель в ДТП не пострадал, пассажиров в кабине не было.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В кузове грузовика перевозилась различная продукция, в том числе алкогольная. В результате ДТП было повреждено до 100 л перевозимого спиртного. Водитель в ДТП не...
 
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