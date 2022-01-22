Источник материала: БелТА

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе фура съехала в кювет, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

"21 января около 13.30, по предварительной информации, 43-летний житель Лунинецкого района ехал за рулем автомобиля MAN по автодороге М10 граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин. На 417-м км автодороги он не справился с управлением, после чего съехал в кювет", - рассказали в ГАИ.

В результате никто не пострадал. Автомашина получила механические повреждения.

"Водителям необходимо быть сконцентрированными, внимательными и заранее прогнозировать дорожную обстановку. При выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого груза, дорожные, погодные условия и другие факторы, влияющие на видимость", - добавили в ГАИ.-0-