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В Минском районе в лобовом столкновении машин пострадали три человека

22.01.2022 17:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две машины столкнулись сегодня в Минском районе, сообщили БЕЛТА в ОГАИ УВД Минского райисполкома.

По предварительной информации, около 12.15 на 1-м км автодороги Н8932 Таборы - Птичь - Старое Село 49-летний минчанин на автомобиле SsangYong Rexton двигался со стороны трассы М6 Минск - Гродно в направлении деревни Птичь. Навстречу ему внезапно выехала легковушка Kia под управлением женщины 1971 года рождения. Произошло лобовое столкновение.

Водитель и пассажирка Kia, пассажирка SsangYong Rexton с травмами доставлены в учреждение здравоохранения.

На автомобилях была установлена зимняя резина. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

Проводится проверка.

Госавтоинспекция Минского района напоминает: "Не стоит забывать о том, что на скользкой дороге коэффициент сцепления шин с поверхностью снижается в несколько раз, а остановочный путь автомобиля увеличивается в 4 раза (на обледенелой дороге - в 6-7 раз). Немаловажно правильно выбрать скорость движения. Следует помнить и о соблюдении безопасной дистанции до транспортного средства впереди. На скользкой или обледенелой дороге дистанция должна быть увеличена в 6-7 раз".-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По предварительной информации, около 12.15 на 1-м км автодороги Н8932 Таборы - Птичь - Старое Село 49-летний минчанин на автомобиле SsangYong Rexton двигался со стороны трассы М6...
 
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