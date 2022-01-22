|
В Бобруйском районе спасатели помогли косуле выбраться из полыньи
Источник материала: БелТА
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе тонула косуля, сообщили БЕЛТА в МЧС.
В 13.10 спасателям поступила информация: нужно извлечь косулю из реки Березины около деревни Щатково.
Работники МЧС с помощью спасательной доски и веревки извлекли косулю из полыньи и доставили на берег. Животное для отогрева временно размещено в цехе по производству мебели в деревне Щатково.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники МЧС с помощью спасательной доски и веревки извлекли косулю из полыньи и доставили на берег. Животное для отогрева временно размещено в цехе по...
|
Архив (Разное)