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В Бобруйском районе спасатели помогли косуле выбраться из полыньи

22.01.2022 17:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе тонула косуля, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В 13.10 спасателям поступила информация: нужно извлечь косулю из реки Березины около деревни Щатково.

Работники МЧС с помощью спасательной доски и веревки извлекли косулю из полыньи и доставили на берег. Животное для отогрева временно размещено в цехе по производству мебели в деревне Щатково.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Работники МЧС с помощью спасательной доски и веревки извлекли косулю из полыньи и доставили на берег. Животное для отогрева временно размещено в цехе по...
 
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