Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем круге она обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову. И вновь матч получился очень тяжелым для белоруски. Первый сет Соболенко проиграла (4:6).

Затем уже традиционно мощно провела две следующие партии, выиграв их со счетом 6:3 и 6:1. Матч длился час и 47 минут.

В этом поединке Соболенко смогла наконец улучшить свою подачу и допустила только 10 двойных ошибок. Это также много, но все равно гораздо меньше, чем было на старте турнира. В игре за выход в четвертьфинал соперницей белоруски будет эстонка Кайя Канепи, занимающая 115-е место в мировом рейтинге.

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