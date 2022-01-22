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На YouTube-канале ОНТ теперь больше 500 тысяч подписчиков

22.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На YouTube-канале ОНТ теперь больше 500 тысяч подписчиков

На YouTube-канале ОНТ теперь больше полумиллиона подписчиков. Красивый юбилей мы встречаем в статусе лидера среди белорусских государственных медиа. В том числе и по количеству просмотров. И это уже традиция – ОНТ раньше всех стал обладателем серебряной кнопки YouTube. 


Здесь, а также на нашем сайте можно узнать про многочисленные проекты телеканала, шоу, концерты. И главное – наша сильная сторона – новости. Про события мы рассказываем быстро, качественно, правдиво. Что касается популярности, то чаще всего белорусы интересуют новости с участием Главы государства. Так, только новогоднее обращение Александра Лукашенко вышло в тренды и долгое время оставалось в рекомендациях видеосервиса. В топ-30 самых популярных видео по итогам 2021 года – сразу пять фильмов-расследований ОНТ, посвященных громким и резонансным общественно-политическим событиям. 

Сегодня ОНТ присутствует во всех социальных сетях и мессенджерах для того, чтобы быстро и объективно информировать своих подписчиков о важных, интересных и необычных событиях в стране и мире. Присоединяйтесь.

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На YouTube-канале ОНТ теперь больше полумиллиона подписчиков. Красивый юбилей мы встречаем в статусе лидера среди белорусских государственных медиа. В том числе и по...
 
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