Унесенный в открытое море цунами мужчина плыл 26 часов чтобы выжить

Источник материала: ОНТ

Житель островного государства Тонга выжил после того, как цунами унесло его в открытое море. Мужчине пришлось плыть на протяжении 26 часов. Об этом сообщает портал NRP.

Злоключения 57-летнего плотника Лисала Фолау начались 15 января, когда небольшой остров Атала, на котором он проживает, накрыло цунами. Мужчина красил свой дом, когда его брат рассказал ему о надвигающемся стихийном бедствии. Вскоре начался шторм и, в надежде спастись, он вместе со своей племянницей забрался на дерево.

Через некоторое время шторм утих, и они решили спуститься на землю, однако вскоре их смыло шестиметровой волной. По словам мужчины, он слышал, как с берега его звал сын, однако он не стал откликаться, опасаясь, что его родные пострадают. При этом сам он имел проблемы с ногами и самостоятельно передвигаться мог с большим трудом. Тем не менее сдаваться Фолау не спешил.

«Я просто плыл среди надвигавшихся одна за другой волн. Я надеялся, что смогу зацепиться за дерево. В таком случае, если я погибну, то спасатели смогут найти меня, и семья сможет меня похоронить», — рассказал Фолау.

Так, мужчина сумел доплыть до земли на острове Токетоке, где он увидел полицейскую лодку. Он попытался привлечь внимание правоохранителей, размахивая тряпкой, однако полицейские его не заметили. После этого Фолау поплыл к острову Поло, а оттуда – к острову Тонгатапу. Всего мужчине пришлось плыть 26 часов. По его словам, все это время он думал о семье.

В итоге Фолау выбрался на сушу и, подобрав палку, которую он использовал в качестве трости, отправился искать помощь. Подобрал его проезжавший мимо водитель. Он же помог мужчине связаться с семьей.

Фото: Freepik

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