Как изменился налоговый кодекс с 2022 года и почему? Рассказали в Министерстве по налогам и сборам

Источник материала: ОНТ

О внутренних изменениях в экономике в часть налогового законодательства. Кого коснутся? Новый единый налог для предпринимателей, отмена льготы для владельцев квартир, повышенная ставка подоходного налога в отношении зарплаты «в конвертах». Об основных пунктах в кодексе рассказал заместитель Министра по налогам и сборам Игорь Скринников.





Он подчеркнул, что новации новой редакции коснулись в большинстве индивидуальных предпринимателей. Увеличение единого налога и ограничения на применение упрощенной системы налогообложения при оказании услуг. Запрет не затрагивает только тех индивидуальных предпринимателей, кто занимается общественным питанием, компьютерным программированием, туризмом и здравоохранением.

Игорь Скринников, заместитель Министра по налогам и сборам Беларуси: «Мы в этой части руководствовались значимостью и популярностью. Когда выводили те, или иные услуги. И для плательщиков, и ИП, которые принимают единый налог будут предусмотрены ограничения определенных видов деятельности и увеличение ставок. Увеличение ставок произойдет в среднем в 2-4 раза. Необходимо было исключить те виды деятельности, которые являются наиболее высокодоходными. А в части увеличения ставок единого налога опять же исходили из того, что мы должны достичь среднего уровня налоговой нагрузки по тем или иным видам деятельности, чтобы она соответствовала более и менее той налоговой нагрузке, которая соответствуем иным видам деятельности. При этом мы были последовательным и понимали, что значительный рост налоговой нагрузки весьма негативно может сказаться на предпринимательской среде и не будет воспринят, поэтому рост в 2-4 раза в принципе он достаточно оптимален. Но он меньше, чем мог бы быть для того, чтобы достигнуть среднего уровня налогового изъятия, допустим на уровне 13%, это тот по сути подоходный налог, который мы платим как обычные граждане».

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