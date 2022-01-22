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Как изменился налоговый кодекс с 2022 года и почему? Рассказали в Министерстве по налогам и сборам
Источник материала: ОНТ
О внутренних изменениях в экономике в часть налогового законодательства. Кого коснутся? Новый единый налог для предпринимателей, отмена льготы для владельцев квартир, повышенная ставка подоходного налога в отношении зарплаты «в конвертах». Об основных пунктах в кодексе рассказал заместитель Министра по налогам и сборам Игорь Скринников.
Он подчеркнул, что новации новой редакции коснулись в большинстве индивидуальных предпринимателей. Увеличение единого налога и ограничения на применение упрощенной системы налогообложения при оказании услуг. Запрет не затрагивает только тех индивидуальных предпринимателей, кто занимается общественным питанием, компьютерным программированием, туризмом и здравоохранением.
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О внутренних изменениях в экономике в часть налогового законодательства. Кого коснутся? Новый единый налог для предпринимателей, отмена льготы для владельцев...
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