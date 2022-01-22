Воскресенский считает, что референдум позволит поставить точку в спорах на тему обратной связи с обществом

Источник материала: ОНТ

Основной вопрос, на который предстоит ответить гражданам: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».





Это будет результатом запроса белорусов на все возможные изменения в стране. Эксперты считают, что это должно поставить точку в спорах на тему обратной связи с обществом.

Юрий Воскресенский, директор Информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил»: «Важность этого всенародного голосования в том, что оно поставит точку в потугах и попытках беглых наших соотечественников представить себя какими-то лидерами. Юридически для коллективного Запада их потуги окажутся ничтожными, потому что прошла электоральная кампания республиканского уровня».

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