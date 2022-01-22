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Воскресенский считает, что референдум позволит поставить точку в спорах на тему обратной связи с обществом
Источник материала: ОНТ
Основной вопрос, на который предстоит ответить гражданам: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».
Это будет результатом запроса белорусов на все возможные изменения в стране. Эксперты считают, что это должно поставить точку в спорах на тему обратной связи с обществом.
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Воскресенский считает, что референдум позволит поставить точку в спорах на тему обратной связи с обществом
Основной вопрос, на который предстоит ответить гражданам: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Это будет результатом...
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