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Воскресенский считает, что референдум позволит поставить точку в спорах на тему обратной связи с обществом

22.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Воскресенский считает, что референдум позволит поставить точку в спорах на тему обратной связи с обществом

Основной вопрос, на который предстоит ответить гражданам: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». 


Это будет результатом запроса белорусов на все возможные изменения в стране. Эксперты считают, что это должно поставить точку в спорах на тему обратной связи с обществом.

Юрий Воскресенский, директор Информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил»: «Важность этого всенародного голосования в том, что оно поставит точку в потугах и попытках беглых наших соотечественников представить себя какими-то лидерами. Юридически для коллективного Запада их потуги окажутся ничтожными, потому что прошла электоральная кампания республиканского уровня».

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Основной вопрос, на который предстоит ответить гражданам: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».  Это будет результатом...
 
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