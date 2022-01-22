Разработчики новой редакции Конституции активно встречаются с профессиональными коллективами

Источник материала: ОНТ

В Беларуси продолжается обсуждение изменений и дополнений в Основной закон страны. Сейчас разработчики активно встречаются с профессиональными коллективами – люди могут на месте задать вопросы или внести предложения, если они есть.





Социальные гарантии – это первое, о чем говорят на заводах, потому что не всегда дела на предприятиях идут идеально. Компания «Брестские ковры» последние годы переживала непростые времена. Проблемы с заказами, задолженности по кредитам, в итоге – санация и продажа производственных площадей. В 2020-м брестский комбинат стал филиалом «Витебские ковры». Тогда работники на себе испытали значимость социальных гарантий. Новому собственнику удалось полностью сохранить коллектив и обеспечить работой. Сегодня здесь трудятся 250 человек. Расширяется ассортимент, экспортные направления, растет зарплата. Поэтому на тему поправок в главный закон страны работники «коврового» рассуждают из собственного опыта.

Марина Васько, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси: «В Основном законе развиваются и закрепляются социальные гарантии для граждан: от молодых, до пожилых. Кроме этого государство обеспечивает защиту инвалидов, содействие социальной интеграции. У нас могут быть разные точки зрения и взгляд на развитие нашей страны, это нормально, потому что все люди разные».

На встрече со следователями управления комитета по городу Минску на вопросы отвечал Алексей Талай. Спортсмен-паралимпиец является одним из членов Конституционной комиссии – напомним, туда входят ключевые политические, общественные и медийные фигуры Беларуси. Это срез разных мнений, которые собираются и вот на таких встречах. Следователи пришли со своими семьями. Формат – вопрос-ответ.

Алексей Талай, спортсмен-паралимпиец: «Это люди мудрые, грамотные, как дедушка говорил мой, жизнью битые. Что касается конституционной реформы, то постараемся ответить на все вопросы».

На протяжении месяцев белорусы могли вносить свои предложения в обновленный закон страны. Большинство откликов поступило по электронной почте, остальные почтовой корреспонденцией. Накануне сбор мнений завершен, всего поступило почти 9 тысяч предложений.

Напомним, референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля

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