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Разработчики новой редакции Конституции активно встречаются с профессиональными коллективами
Источник материала: ОНТ
В Беларуси продолжается обсуждение изменений и дополнений в Основной закон страны. Сейчас разработчики активно встречаются с профессиональными коллективами – люди могут на месте задать вопросы или внести предложения, если они есть.
Социальные гарантии – это первое, о чем говорят на заводах, потому что не всегда дела на предприятиях идут идеально. Компания «Брестские ковры» последние годы переживала непростые времена. Проблемы с заказами, задолженности по кредитам, в итоге – санация и продажа производственных площадей. В 2020-м брестский комбинат стал филиалом «Витебские ковры». Тогда работники на себе испытали значимость социальных гарантий. Новому собственнику удалось полностью сохранить коллектив и обеспечить работой. Сегодня здесь трудятся 250 человек. Расширяется ассортимент, экспортные направления, растет зарплата. Поэтому на тему поправок в главный закон страны работники «коврового» рассуждают из собственного опыта.
На встрече со следователями управления комитета по городу Минску на вопросы отвечал Алексей Талай. Спортсмен-паралимпиец является одним из членов Конституционной комиссии – напомним, туда входят ключевые политические, общественные и медийные фигуры Беларуси. Это срез разных мнений, которые собираются и вот на таких встречах. Следователи пришли со своими семьями. Формат – вопрос-ответ.
На протяжении месяцев белорусы могли вносить свои предложения в обновленный закон страны. Большинство откликов поступило по электронной почте, остальные почтовой корреспонденцией. Накануне сбор мнений завершен, всего поступило почти 9 тысяч предложений.
Напомним, референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля
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В Беларуси продолжается обсуждение изменений и дополнений в Основной закон страны. Сейчас разработчики активно встречаются с профессиональными коллективами –...
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