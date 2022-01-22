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Арнольд Шварцнегер попал в ДТП в Лос-Анджелесе – внедорожник актера врезался в легковушку

22.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арнольд Шварцнегер попал в ДТП в Лос-Анджелесе – внедорожник актера врезался в легковушку

Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценгер попал в ДТП на одной из улиц Лос-Анджелеса. Об этом со ссылкой на портал TMZ сообщает ТАСС. 

Инцидент произошел около 17 часов по местному времени (4:00 по минскому времени). Внедорожник актера врезался в легковую Toyota Prius в нескольких километрах от своего дома. В результате столкновения автомобиль актера оказался одним колесом на капоте легковушки. При этом, согласно предварительным данным, вина за ДТП лежит на Шварцнегере, поворочавшего налево на красный сигнал светофора. 

В результате аварии пострадала ехавшая в легковушке женщина – она была госпитализирована с травмами головы.

Фото: tmz.com

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Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценгер попал в ДТП на одной из улиц Лос-Анджелеса. Об этом со ссылкой на портал TMZ сообщает ТАСС.  Инцидент произошел...
 
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