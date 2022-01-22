Арнольд Шварцнегер попал в ДТП в Лос-Анджелесе – внедорожник актера врезался в легковушку

Источник материала: ОНТ

Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценгер попал в ДТП на одной из улиц Лос-Анджелеса. Об этом со ссылкой на портал TMZ сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около 17 часов по местному времени (4:00 по минскому времени). Внедорожник актера врезался в легковую Toyota Prius в нескольких километрах от своего дома. В результате столкновения автомобиль актера оказался одним колесом на капоте легковушки. При этом, согласно предварительным данным, вина за ДТП лежит на Шварцнегере, поворочавшего налево на красный сигнал светофора.

В результате аварии пострадала ехавшая в легковушке женщина – она была госпитализирована с травмами головы.

Фото: tmz.com

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