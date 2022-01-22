Посольство США в Киеве запросило у Госдепа разрешение на выезд. Американцы спешат покинуть Украину якобы из-за военной угрозы

Источник материала: ОНТ

Неожиданный ход американцев: посольство США в Киеве запросило у Госдепа разрешение на выезд. Персонал и семьи хотят покинуть Украину – это официальное заявление, сообщает CNN.





Эвакуация, по информации американских СМИ, может начаться уже на следующей неделе. Белый дом пока это событие в прессе не комментирует, но и не опровергает. Обычным гражданам уже рекомендовали отложить поездки в Киев, якобы в связи с нарастанием напряженности на украино-российской границе.

Это не первый подобный ход Штатов: эвакуация в Афганистане со всеми вытекающими последствиями для страны тоже начиналась с посольств. Прецедент был и в Ираке. И в тоже время, по мнению политологов, это может быть искусственное нагнетание ситуации, чтобы спровоцировать общественное мнение против России. В любом случае глава Украины уже дал неоднозначную реакцию, заявив, что это «чрезмерный шаг» со стороны американских партнеров.

Тем временем сегодня в Украину доставили первую партию военной помощи из Штатов. 90 тонн летального оружия и боеприпасов на сумму в $200 миллионов.

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