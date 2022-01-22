|
Россия и Беларусь готовятся к военным учениям «Союзная решимость». Будет задействовано большое количество авиации и тяжелой техники
Источник материала: ОНТ
«Союзная решимость» – такое название получило совместное учение Беларуси и России, которое пройдет уже этой зимой, в феврале. Военные проверят силы и средства реагирования Союзного государства на общих рубежах. Что важно: учение носит сугубо оборонительный характер.
И связано это с тем, что у наших границ идет наращивание контингента войск североатлантического альянса. Более того: еще никогда в постсоветском времени не было столько техники и войск иностранных сил. Зачем – и как наши силы готовы реагировать.
Вся военная проверка – это два этапа: сначала – переброска и создание группировок войск, а также оборона важных объектов. Потом – активная фаза. Она стартует 10 февраля.
Теперь в учении задействованы не только войска Западного военного округа, но и Восточного. А ещё: военно-космические силы, силы спецопераций, зенитчики, ПВО – силы внушительные. Союзники уже прибывают (кто по воздуху, кто по железной дороге).
Зенитно-ракетные войска прикроют воздух. Истребители займут небо. Силы спецопераций – зачистят землю от непрошеных гостей. Это если вкратце. Задачи есть для всех видов войск. Отдельный пункт: отражение внезапного нападения террористов, поддерживаемых из-за рубежа. Эта задача особая, ещё свежа в памяти
Последние события в Казахстане прекрасно иллюстрируют для чего необходимо готовиться и к подобному сценарию. И подразделения сил спецопераций учитывают опыт, полученный в ходе миротворческой миссии стран ОДКБ в Казахстане. Оперативно переместиться, сконцентрировать силы, зашита особо важных объектов.
«Союзная решимость – 2022» пройдет не только на полигонах. Маневры проведут и на участках вблизи наших границ, где буквально за кордоном, на территориях сопредельных стран разместились группировки войск НАТО.
Военные фиксируют все передвижения возле рубежей. Замысел предстоящего совместного учения утвердил Александр Лукашенко. А накануне посетил одну из площадок на Полесье. Лично, как главнокомандующий, убедиться – готовы ли.
Пока нет ответа на главный вопрос: а НАТО зачем все это? Но североатлантический блок молчит, а тем временем, перебрасывает десятки тысяч солдат и технику в восточном направлении. Причем, не только в Польшу и страны Балтии.
Поставки в Украину уже регулярные. Зачем это Киеву? Там ссылаются на якобы угрозу со стороны России, но фактов на столе нет. А что не отрицается – это то, что вокруг Беларуси и России милитаристское кольцо. И как на это реагировать союзникам?
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия и Беларусь готовятся к военным учениям «Союзная решимость». Будет задействовано большое количество авиации и тяжелой техники
«Союзная решимость» – такое название получило совместное учение Беларуси и России, которое пройдет уже этой зимой, в феврале. Военные проверят силы и средства...
|
Архив (Разное)