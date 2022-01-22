Россия и Беларусь готовятся к военным учениям «Союзная решимость». Будет задействовано большое количество авиации и тяжелой техники

Источник материала: ОНТ

«Союзная решимость» – такое название получило совместное учение Беларуси и России, которое пройдет уже этой зимой, в феврале. Военные проверят силы и средства реагирования Союзного государства на общих рубежах. Что важно: учение носит сугубо оборонительный характер.





И связано это с тем, что у наших границ идет наращивание контингента войск североатлантического альянса. Более того: еще никогда в постсоветском времени не было столько техники и войск иностранных сил. Зачем – и как наши силы готовы реагировать.

Вся военная проверка – это два этапа: сначала – переброска и создание группировок войск, а также оборона важных объектов. Потом – активная фаза. Она стартует 10 февраля.

Теперь в учении задействованы не только войска Западного военного округа, но и Восточного. А ещё: военно-космические силы, силы спецопераций, зенитчики, ПВО – силы внушительные. Союзники уже прибывают (кто по воздуху, кто по железной дороге).

Зенитно-ракетные войска прикроют воздух. Истребители займут небо. Силы спецопераций – зачистят землю от непрошеных гостей. Это если вкратце. Задачи есть для всех видов войск. Отдельный пункт: отражение внезапного нападения террористов, поддерживаемых из-за рубежа. Эта задача особая, ещё свежа в памяти

Последние события в Казахстане прекрасно иллюстрируют для чего необходимо готовиться и к подобному сценарию. И подразделения сил спецопераций учитывают опыт, полученный в ходе миротворческой миссии стран ОДКБ в Казахстане. Оперативно переместиться, сконцентрировать силы, зашита особо важных объектов.

Дмитрий Крылов, начальник штаба артиллерийского дивизиона Вооруженных сил России: «Задача перед нами стоит совершить марш в район предназначения, поразить либо уничтожить условные цели противника и организовать совместные действия с вооруженными силами Республики Беларусь».

«Союзная решимость – 2022» пройдет не только на полигонах. Маневры проведут и на участках вблизи наших границ, где буквально за кордоном, на территориях сопредельных стран разместились группировки войск НАТО.

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Министерства обороны Беларуси: «Некоторые из них достигают до 30 тысяч человек, большое количество авиации и тяжелой техники. Естественно не реагировать на эти недружественные для нашей страны, для нашего Союзного государства действия мы не могли. Сразу хочу отметить, что данное учение носит исключительно оборонительный характер. По окончанию учения планируется организованный вывод всех войск в пункты постоянной дислокации».

Военные фиксируют все передвижения возле рубежей. Замысел предстоящего совместного учения утвердил Александр Лукашенко. А накануне посетил одну из площадок на Полесье. Лично, как главнокомандующий, убедиться – готовы ли.

Пока нет ответа на главный вопрос: а НАТО зачем все это? Но североатлантический блок молчит, а тем временем, перебрасывает десятки тысяч солдат и технику в восточном направлении. Причем, не только в Польшу и страны Балтии.

Поставки в Украину уже регулярные. Зачем это Киеву? Там ссылаются на якобы угрозу со стороны России, но фактов на столе нет. А что не отрицается – это то, что вокруг Беларуси и России милитаристское кольцо. И как на это реагировать союзникам?

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