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Александр Тищенко: НАТО использует Украину, Польшу и Прибалтику для создания полосы нестабильности вокруг Союзного государства
Источник материала: ОНТ
Украина, Польша, а также страны Прибалтики используются НАТО для создания полосы конфликтов и нестабильности вокруг Союзного государства. Именно с этой целью Запад вооружает эти страны. С таким заявлением в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» выступил эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко.
При этом эксперт также отметил, что если бы НАТО действительно готовилось к нападению на Россию или Беларусь, то Альянс придерживался бы совершенно иной стратегии.
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Александр Тищенко: НАТО использует Украину, Польшу и Прибалтику для создания полосы нестабильности вокруг Союзного государства
Украина, Польша, а также страны Прибалтики используются НАТО для создания полосы конфликтов и нестабильности вокруг Союзного государства. Именно с этой целью...
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