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Александр Тищенко: НАТО использует Украину, Польшу и Прибалтику для создания полосы нестабильности вокруг Союзного государства

22.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Тищенко: НАТО использует Украину, Польшу и Прибалтику для создания полосы нестабильности вокруг Союзного государства

Украина, Польша, а также страны Прибалтики используются НАТО для создания полосы конфликтов и нестабильности вокруг Союзного государства. Именно с этой целью Запад вооружает эти страны. С таким заявлением в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» выступил эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко.

При этом эксперт также отметил, что если бы НАТО действительно готовилось к нападению на Россию или Беларусь, то Альянс придерживался бы совершенно иной стратегии.


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Украина, Польша, а также страны Прибалтики используются НАТО для создания полосы конфликтов и нестабильности вокруг Союзного государства. Именно с этой целью...
 
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