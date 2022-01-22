Причину аномально сильных ветров в январе объяснил синоптик Дмитрий Рябов

Источник материала: ОНТ

Без трескучих крещенских морозов, зато со сногсшибательными ветрами. Отголоски столкновения антициклона и циклона проявились снегопадом и сильным ветром. Почему аномальные ураганные ветры случились не в сезон, узнаем у Дмитрия Рябова.





Виновниками стали частые вторжения североатлантических циклонов, которые идут один за другим, сериями. Их прохождение сопровождается резкими и частыми колебаниями атмосферного давления, переменчивой температурой воздуха и сильным порывистым ветром.

Так, на старый Новый год бушевал ураганный циклон по имени «Эльза». Это самый мощный атлантический вихрь текущего сезона и, вероятно, многих последних лет. Он принёс очень сильный порывистый ветер, который стал причиной колоссальных разрушений: падение деревьев, рекламных щитов, обрывы линий электропередачи. Ветер валил людей с ног, повреждено более тысячи строений. К слову, на метеостанции «Полесская» в Брестской области порывы ветра достигали 32 метров в секунду.

Откуда же он взялся? Диаметр хорошо развитого циклона – около 1,5 тысячи километров, а время жизни – до семи суток. Иногда, как этой зимой, они образуются целыми семействами и перемещаются в основном с запада на восток. С ними связано подавляющее большинство опасных явлений погоды, влияющих на нашу жизнь.

Одни из них – сильные ветры, которые иногда достигают штормовых скоростей. Это происходит потому, что нагретый воздух становится лёгким – и стремится вверх, а холодный – тяжелеет и устремляется вниз. Чем большую разницу имеют температуры холодного и тёплого потока, тем сильнее дует ветер.

Таким образом, возникает не только лёгкий ветерок, но и очень сильный порывистый ветер, даже ураганы. Также сила ветра зависит от градиента давления, то есть насколько близко находятся друг к другу высокое и низкое давление.

Кстати, ветры вообще в Беларуси не очень сильные, от них страна защищена благодаря своему географическому положению. Но исключения бывают. Самые сильные ветра в нашей стране разгонялись до 40 метров в секунду. Ветер такой силы за период наблюдений фиксировали несколько раз: в середине прошлого века в Докшицах, Шарковщине, Слуцке и Ивацевичах.

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