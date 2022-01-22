Лунный календарь на неделю с 24 по 30 января

Источник материала: ОНТ

В какие дни попытаться добиться успеха, расскажем в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».



Завершить дела, разобраться с проблемами и достичь внутренней гармонии попытайтесь в понедельник, 24 января. 26-го – день мудрости, пророчества и созерцания. 30-го – один из самых благоприятных дней месяца.

Прибавить насыщенности цвету волос и обновить стрижку на следующей неделе лучше всего 29 и 30 января.

Многие проблемы с зубами можно предотвратить, если вовремя провести курс лечения. Для визита к стоматологу выбирайте 24, 26 и 29 число.

Небольшие геомагнитные возмущения возможны 24 и 25 января.

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