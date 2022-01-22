Вадим Гигин: новая Конституция создается для будущих поколений белорусов

Источник материала: ОНТ

Новая Конституция Беларуси является заделом на будущее для новых поколений белорусов и позволит учитывать те тенденции, которые будут актуальны в будущем. Об этом в ходе эфира на YouTube-канале «Главный. Тур» заявил политолог, председатель правления «Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.





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