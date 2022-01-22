|
Вадим Гигин: новая Конституция создается для будущих поколений белорусов
Источник материала: ОНТ
Новая Конституция Беларуси является заделом на будущее для новых поколений белорусов и позволит учитывать те тенденции, которые будут актуальны в будущем. Об этом в ходе эфира на YouTube-канале «Главный. Тур» заявил политолог, председатель правления «Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая Конституция Беларуси является заделом на будущее для новых поколений белорусов и позволит учитывать те тенденции, которые будут актуальны в будущем. Об этом...
|
Архив (Разное)