Ударят 20-градусные морозы. Погода на неделю с 24 по 30 января. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

На следующей неделе ожидается неустойчивый характер погоды: порывистый ветер, перепады атмосферного давления и температуры. Теплее будет по западной половине страны, а вот по востоку в ночные и утренние часы ударят 20-градусные морозы.



Итак, в начале недели без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Ночью от -9°C по юго-западу до -17°C по северо-востоку, при прояснениях до -21°C. Днем прогнозируется -3…-8°C.

Во вторник в большинстве районов, а в среду по юго-востоку пройдет снег. Ветер северо-западный умеренный. В ночное время от -3°C по западу до -23°C по востоку. В дневные часы во вторник до -6°C, в среду -3…-6°C.

В начале второй половины недели на большей части территории пройдут кратковременные осадки различной интенсивности. Ветер западный порывистый. Ночью столбики термометров покажут от -4°C по юго-западу до -17°C по крайнему востоку. В дневные часы в четверг -5…-10°C, в пятницу -3…-9°C.

В выходные – небольшое потепление. Пройдут осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный, в воскресенье сильный порывистый. Ночью до -13°C по востоку. Днем в субботу и в воскресенье -1…+1°C.

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