Источник материала: ОНТ

После новогодней паузы возобновился чемпионат Беларуси по мини-футболу.

В центральном матче тура гомельский ВРЗ дома обыграл «Столицу». Гомельчане уступали по ходу встречи со счетом (0:2), но смогли переломить ход поединка, забив четыре мяча подряд. Авторы голов: Алексей Пинчук, Максим Воронин, Дмитрий Шимановский и Давид Асланян. Благодаря этому успеху ВРЗ набрал 35 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, обойдя другой гомельский клуб БЧ, у которого на два игры меньше.

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