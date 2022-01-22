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Возобновился чемпионат Беларуси по мини-футболу
Источник материала: ОНТ
После новогодней паузы возобновился чемпионат Беларуси по мини-футболу.
В центральном матче тура гомельский ВРЗ дома обыграл «Столицу». Гомельчане уступали по ходу встречи со счетом (0:2), но смогли переломить ход поединка, забив четыре мяча подряд. Авторы голов: Алексей Пинчук, Максим Воронин, Дмитрий Шимановский и Давид Асланян. Благодаря этому успеху ВРЗ набрал 35 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, обойдя другой гомельский клуб БЧ, у которого на два игры меньше.
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После новогодней паузы возобновился чемпионат Беларуси по мини-футболу. В центральном матче тура гомельский ВРЗ дома обыграл «Столицу». Гомельчане уступали по...
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