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Сотрудники МЧС спасли тонущую косулю

22.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сотрудники МЧС спасли тонущую косулю

Спасатели помогли тонущей косуле, которая провалилась в полынью на реке Березине. 

Днем 22 января в МЧС поступило сообщение о животном, угодившем в полынью возле деревни Щатково Бобруйского района.

Прибывшие на место спасатели с помощью доски и веревки вытащили животное и доставили на берег. Чтобы отогреть, косулю временно разместили в цехе по производству мебели в Щатково.

ФОТО: МЧС

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Спасатели помогли тонущей косуле, которая провалилась в полынью на реке Березине.  Днем 22 января в МЧС поступило сообщение о животном, угодившем в полынью возле...
 
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