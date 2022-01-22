Сотрудники МЧС спасли тонущую косулю

Источник материала: ОНТ

Спасатели помогли тонущей косуле, которая провалилась в полынью на реке Березине.

Днем 22 января в МЧС поступило сообщение о животном, угодившем в полынью возле деревни Щатково Бобруйского района.

Прибывшие на место спасатели с помощью доски и веревки вытащили животное и доставили на берег. Чтобы отогреть, косулю временно разместили в цехе по производству мебели в Щатково.

ФОТО: МЧС

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