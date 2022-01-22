|
Сотрудники МЧС спасли тонущую косулю
Источник материала: ОНТ
Спасатели помогли тонущей косуле, которая провалилась в полынью на реке Березине.
Днем 22 января в МЧС поступило
Прибывшие на место спасатели с помощью доски и веревки вытащили животное и доставили на берег. Чтобы отогреть, косулю временно разместили в цехе по производству мебели в Щатково.
ФОТО: МЧС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели помогли тонущей косуле, которая провалилась в полынью на реке Березине. Днем 22 января в МЧС поступило сообщение о животном, угодившем в полынью возле...
|
Архив (Разное)