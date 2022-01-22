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Сборная России снова проиграла на чемпионате Европы по гандболу
Источник материала: ОНТ
На чемпионате Европы по гандболу сыграны еще три матча основного раунда. Сборная России опять проиграла.
Команда Велимира Петковича стала еще дальше от попадания в полуфинал. На этот раз россияне проиграли мощной сборной Испании (25:26).
Игрок «Мешков Бреста» Дмитрий Санталов забросил 6 мячей. Испанцы вышли на первое место в группе, россияне опустились на пятое. А вот Швеция продолжает борьбу за выход в полуфинал.
Скандинавы разгромили сборную Польшу (28:18). Команда Норвегии в этой группе набрала 4 очка и вышла на второе место благодаря победе над Германией (28:23).
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На чемпионате Европы по гандболу сыграны еще три матча основного раунда. Сборная России опять проиграла. Команда Велимира Петковича стала еще дальше от попадания...
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