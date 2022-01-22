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Сборная России снова проиграла на чемпионате Европы по гандболу

22.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная России снова проиграла на чемпионате Европы по гандболу

На чемпионате Европы по гандболу сыграны еще три матча основного раунда. Сборная России опять проиграла.

Команда Велимира Петковича стала еще дальше от попадания в полуфинал. На этот раз россияне проиграли мощной сборной Испании (25:26). 

Игрок «Мешков Бреста» Дмитрий Санталов забросил 6 мячей. Испанцы вышли на первое место в группе, россияне опустились на пятое. А вот Швеция продолжает борьбу за выход в полуфинал. 

Скандинавы разгромили сборную Польшу (28:18). Команда Норвегии в этой группе набрала 4 очка и вышла на второе место благодаря победе над Германией (28:23). 

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Теги: Брест
 
 
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На чемпионате Европы по гандболу сыграны еще три матча основного раунда. Сборная России опять проиграла. Команда Велимира Петковича стала еще дальше от попадания...
 
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