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ДТП под Минском: в лобовом столкновении пострадали три человека

22.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП под Минском: в лобовом столкновении пострадали три человека

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Минском пострадали три человека. Об этом со ссылкой на данные ОГАИ УВД Минского райисполкома сообщает БЕЛТА.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел около полудня на 1-м километре дороги Н8932 Таборы – Птичь – Старое село. 49-летний житель столицы ехал за рулем автомобиля SsangYong Rexton со стороны трассы М6 МинскГродно в направлении деревни Птичь. В какой-то момент на встречную полосу выехала легковая Kia под управлением женщины 1971 года рождения. Произошло лобовое столкновение.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Kia, а также пассажирка SsangYong Rexton. Все они были госпитализированы. При этом отмечается, что на оба авто была установлена зимняя резина, а все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: 

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Минском пострадали три человека. Об этом со ссылкой на данные ОГАИ УВД Минского райисполкома...
 
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