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ДТП под Минском: в лобовом столкновении пострадали три человека
Источник материала: ОНТ
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Минском пострадали три человека. Об этом со ссылкой на данные ОГАИ УВД Минского райисполкома
Согласно предварительным данным, инцидент произошел около полудня на 1-м километре дороги Н8932 Таборы – Птичь – Старое село. 49-летний житель столицы ехал за рулем автомобиля SsangYong Rexton со стороны трассы М6 Минск – Гродно в направлении деревни Птичь. В какой-то момент на встречную полосу выехала легковая Kia под управлением женщины 1971 года рождения. Произошло лобовое столкновение.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Kia, а также пассажирка SsangYong Rexton. Все они были госпитализированы. При этом отмечается, что на оба авто была установлена зимняя резина, а все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.
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В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Минском пострадали три человека. Об этом со ссылкой на данные ОГАИ УВД Минского райисполкома...
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