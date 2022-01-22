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На этапе Кубка мира по биатлону Антон Смольский занял 18-е место в масс старте

22.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На этапе Кубка мира по биатлону Антон Смольский занял 18-е место в масс старте

На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня состоялась мужская гонка с массовым стартом. 

В числе 30 лучших биатлонистов мира стартовал и наш Антон Смольский. Но гонка у белоруса не задалась с самого начала, он потерял лыжу на первом круге, что отбросило его на последнее место. 

Дальше последовали пять промахов и в итоге 18-е место. А борьба за первую позицию шла до последнего огневого рубежа. 

Норвежец Йоханнес Бё допустил промах, немец Бенедикт Долль был точен.  Биатлонисты уходили на заключительный круг в семи секундах друг от друга. Но Долль был настолько быстр, что на финише опередил Бё на 31 секунду. На третьем месте финишировал еще один норвежец Стурла Лагрейд. 

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На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня состоялась мужская гонка с массовым стартом.  В числе 30 лучших биатлонистов мира стартовал и наш...
 
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