На этапе Кубка мира по биатлону Антон Смольский занял 18-е место в масс старте

Источник материала: ОНТ

На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня состоялась мужская гонка с массовым стартом.

В числе 30 лучших биатлонистов мира стартовал и наш Антон Смольский. Но гонка у белоруса не задалась с самого начала, он потерял лыжу на первом круге, что отбросило его на последнее место.

Дальше последовали пять промахов и в итоге 18-е место. А борьба за первую позицию шла до последнего огневого рубежа.

Норвежец Йоханнес Бё допустил промах, немец Бенедикт Долль был точен. Биатлонисты уходили на заключительный круг в семи секундах друг от друга. Но Долль был настолько быстр, что на финише опередил Бё на 31 секунду. На третьем месте финишировал еще один норвежец Стурла Лагрейд.

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