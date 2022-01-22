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Сборная Беларуси заняла 13-е место в женской эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону
Источник материала: ОНТ
Женская сборная Беларуси по биатлону сегодня провела провальную гонку в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Но представить такое развитие событий было тяжело. Ведь на первом этапе бежала Динара Алимбекова, которая обошлась без штрафных кругов и при высокой скорости смогла передать эстафету Ирине Лещенко на первой позиции. Затем белоруска лидировала, но только до второй стрельбы, где взяла три дополнительных патрона и в итоге зашла на штрафной круг.
Дальше Ирина Кручинкина неприятную тенденцию поддержала и заработала еще два круга штрафа.
Анна Сола исправить ситуацию не смогла и в итоге финишировала 13-й.
Выиграли эстафету норвежки, на втором месте – сборная России, у которой три штрафных круга. Замкнули тройку сильнейших французские биатлонистки.
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Женская сборная Беларуси по биатлону сегодня провела провальную гонку в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Но представить такое развитие...
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