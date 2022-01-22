Глава Конфедерации предпринимателей Беларуси: бизнес хорошо прошел через испытания последних лет, но взаимную поддержку государства и предпринимателей нужно расширять

Источник материала: ОНТ

Малый и средний бизнес является одной из основ развития экономики Беларуси и испытания последних лет он перенес успешно. Однако, несмотря на это, государство и бизнес должны расширять поддержку друг друга и в дальнейшем. С таким мнением в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» выступил глава Республиканской конфедерации предпринимательства Андрей Копыток.

В то же время Копыток отметил, что несмотря на то, что бизнес в Беларуси был, есть и будет оставаться социально ответственным, в силу его «юного» возраста, ему требуется и определенная поддержка со стороны государства.

Касательно последнего вопроса Андрей Копыток подчеркнул, что опасения в бизнесе остаются всегда, так как он всегда связан с рисками. Однако, несмотря на все вызовы, с которыми столкнулась Беларусь за последнее время, гарантии успешного развития предпринимательства есть. Одним из главных залогов этого развития он назвал постоянное взаимодействие и диалог между бизнесом, государством и обществом. Так, глава Конфедерации заявил о необходимости активизации сотрудничества между предпринимателями и различными органами и структурами, отвечающими за поддержку развития бизнеса как по всей республике, так и на местах.





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