﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава Конфедерации предпринимателей Беларуси: бизнес хорошо прошел через испытания последних лет, но взаимную поддержку государства и предпринимателей нужно расширять

22.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Глава Конфедерации предпринимателей Беларуси: бизнес хорошо прошел через испытания последних лет, но взаимную поддержку государства и предпринимателей нужно расширять

Малый и средний бизнес является одной из основ развития экономики Беларуси и испытания последних лет он перенес успешно. Однако, несмотря на это, государство и бизнес должны расширять поддержку друг друга и в дальнейшем. С таким мнением в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» выступил глава Республиканской конфедерации предпринимательства Андрей Копыток.

В то же время Копыток отметил, что несмотря на то, что бизнес в Беларуси был, есть и будет оставаться социально ответственным, в силу его «юного» возраста, ему требуется и определенная поддержка со стороны государства. 

Касательно последнего вопроса Андрей Копыток подчеркнул, что опасения в бизнесе остаются всегда, так как он всегда связан с рисками. Однако, несмотря на все вызовы, с которыми столкнулась Беларусь за последнее время, гарантии успешного развития предпринимательства есть. Одним из главных залогов этого развития он назвал постоянное взаимодействие и диалог между бизнесом, государством и обществом. Так, глава Конфедерации заявил о необходимости активизации сотрудничества между предпринимателями и различными органами и структурами, отвечающими за поддержку развития бизнеса как по всей республике, так и на местах.


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Малый и средний бизнес является одной из основ развития экономики Беларуси и испытания последних лет он перенес успешно. Однако, несмотря на это, государство и...
 
Новости дня
Новости разные
 
На этапе Кубка мира по биатлону Антон Смольский занял 18-е место в масс старте
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by