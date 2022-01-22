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В Москве систему «Безопасный город» стали использовать для мониторинга придомовых территорий и крыш
Источник материала: ОНТ
«Большой брат» на службе у московских коммунальщиков. В российской столице стали шире использовать систему «Безопасный город». Теперь камеры видеонаблюдения следят не только за правопорядком, но и отслеживают состояние крыш и придомовых территорий. Нейросеть стала контролировать работу дворников, опасное скопление снега и сосулек. «Умный» мониторинг в Москве внедрили только этой зимой, но это уже позволило не допустить ни одного случая падения наледи на людей.
Рекорды по количеству осадков Россия этой зимой бьет еженедельно. Непрерывные снегопады, полуметровые сугробы, скачки температуры от минус двадцати до заметного плюса, заторы на дорогах и сосульки на кровле.
Если дороги чистят в любую погоду, то вот разгрести снеговые завалы на крышах можно только в ясный день. Предписания, куда подниматься в первую очередь, например, в Москве – раздает «Большой брат» – система городских видеокамер.
Из 200 тыс. видеокамер, которые установлены в российской столице для профилактики правонарушений, мониторят крыши 170 тыс.
Еще прошлой зимой все это делалось «ногами». Инспекторы лично обходили придомовые территории. На обработку информации могло уходить до нескольких суток. Теперь предписание коммунальщикам отправляют сразу же по окончании снегопада.
Двор от снега по московскому регламенту должен быть убран за пять часов после снегопада, на очистку крыш дают два дня. Это, при условии, что сугробы прямо сейчас не несут опасности. Степень риска тоже определяет искусственный интеллект.
Коммунальщики должны отчитаться, загрузив в систему фото уже очищенной от снега крыши. Но их все равно перепроверят. Теперь уже не нейросеть, а люди. Угол обзора камеры кое-кто пытается и обмануть.
Оценивать качество уборки камеры могут и в режиме реального времени. Приближение до ста метров. Нейросеть уже смогла выявить почти тысячу нарушений только этой зимой.
Сейчас она проходит новое обучение. Камеры учатся распознавать идеальные автобусные остановки. Чтобы уже в будущем и их включить в зону своей ответственности.
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«Большой брат» на службе у московских коммунальщиков. В российской столице стали шире использовать систему «Безопасный город». Теперь камеры видеонаблюдения...
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