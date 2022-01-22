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Совмещать посты Президента Беларуси и председателя ВНС будет можно только действующему главе государства
Источник материала: ОНТ
Совмещение должностей Президента Беларуси и председателя Всебелорусского народного собрания будет возможно только для действующего главы государства. Об этом рассказала заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в эфире программы «Беларусь 1»,
Вопрос о совмещении данных постов поднимался 18 января
По словам замглавы Администрации Президента, когда обсуждался соответствующий вопрос, было несколько вариантов решения.
ФОТО: БЕЛТА
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Совмещать посты Президента Беларуси и председателя ВНС будет можно только действующему главе государства
Совмещение должностей Президента Беларуси и председателя Всебелорусского народного собрания будет возможно только для действующего главы государства. Об этом...
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