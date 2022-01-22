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Совмещать посты Президента Беларуси и председателя ВНС будет можно только действующему главе государства

22.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Совмещать посты Президента Беларуси и председателя ВНС будет можно только действующему главе государства

Совмещение должностей Президента Беларуси и председателя Всебелорусского народного собрания будет возможно только для действующего главы государства. Об этом рассказала заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в эфире программы «Беларусь 1», пишет информационное агентство «БЕЛТА». 

Вопрос о совмещении данных постов поднимался 18 января на совещании у Президента Беларуси по итогам всенародного обсуждения проекта Конституции. Тогда возникла дискуссия.

По словам замглавы Администрации Президента, когда обсуждался соответствующий вопрос, было несколько вариантов решения. 

ФОТО: БЕЛТА

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Совмещение должностей Президента Беларуси и председателя Всебелорусского народного собрания будет возможно только для действующего главы государства. Об этом...
 
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