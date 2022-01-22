Старинный собор Святого Станислава в Могилеве лишился кровли из-за ураганного ветра

Источник материала: ОНТ

Большой ущерб памятнику архитектуры XVIII века нанес сильный ветер, который прошелся по Минской и Могилевской областям. Священнослужители и прихожане беспокоятся об уникальных фресках.

В могилевский костел Святого Станислава Галина Тарасевич приходит уже больше 30 лет. Говорит, место намоленное, в нем отдыхаешь душой. И последствия непогоды сейчас одна из главных тем у прихожан.

Галина Тарасевич, прихожанка, жительница Могилёва: «Конечно, получилось такое несчастье. Прихожане все очень переживали. Мы будем стараться всеми силами и молитвами восстановить наш храм. Потому, что это часть нашей жизни».

Обломки кровли за считанные минуты разлетелись по округе. Служители костела уверяют – просто чудом никто не пострадал. В это же время у малышей из вечерней школы только начинались занятия.

Из-за непогоды пострадала фактически вся кровля – а это 120 квадратных метров. Сейчас коммунальные службы устанавливают временное покрытие.

Монументальным займутся только при наличии финансирования. Сумма ущерба по самым скромным подсчетам – не меньше 12 тысяч рублей.

Костел Святого Станислава – памятник архитектуры середины XVIII века в стиле барокко. Он уникален своим зодчеством и старинными фресками. Стены и свод храма украшает аутентичная роспись. Это самый полный и профессионально выполненный цикл библейских сюжетов, сохранившийся в Беларуси. Неподражаемая акустика костела передает все звуковые эффекты органа.

В конце XVIII века, когда белорусские земли входили в состав Российской империи, костел Святого Станислава стал центром католической веры – от Могилёва до Дальнего Востока.

Несмотря на то, что храм не раз закрывали – в советское время здесь было и зернохранилище, и областной архив – сюда не зарастает народная тропа.

Александр Яшевский, епископ Минско-Могилёвской епархии: «Для нас гэта самая старажытная святыня, якая была кафедральным саборам Магілёўскай метраполіі. У пэўным сэнсе – гэта такая маці нашых касцёлаў. Паколькі гэта сакральны будынак, куды прыходзяць людзі і каталіцкага веравызнання і турысты, каб паглядзець на прыгажосць нашай катэдры. Тым больш нам хочацца захаваць гэты божы дом».

Храм вернули верующим в конце XX века. Много сил потрачено на восстановление святыни и уникальной настенной росписи. Костел популярен среди туристов. И является историко-культурной ценностью Беларуси.

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