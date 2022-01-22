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Старинный собор Святого Станислава в Могилеве лишился кровли из-за ураганного ветра
Источник материала: ОНТ
Большой ущерб памятнику архитектуры XVIII века нанес сильный ветер, который прошелся по Минской и Могилевской областям. Священнослужители и прихожане беспокоятся об уникальных фресках.
В могилевский костел Святого Станислава Галина Тарасевич приходит уже больше 30 лет. Говорит, место намоленное, в нем отдыхаешь душой. И последствия непогоды сейчас одна из главных тем у прихожан.
Обломки кровли за считанные минуты разлетелись по округе. Служители костела уверяют – просто чудом никто не пострадал. В это же время у малышей из вечерней школы только начинались занятия.
Из-за непогоды пострадала фактически вся кровля – а это 120 квадратных метров. Сейчас коммунальные службы устанавливают временное покрытие.
Монументальным займутся только при наличии финансирования. Сумма ущерба по самым скромным подсчетам – не меньше 12 тысяч рублей.
Костел Святого Станислава – памятник архитектуры середины XVIII века в стиле барокко. Он уникален своим зодчеством и старинными фресками. Стены и свод храма украшает аутентичная роспись. Это самый полный и профессионально выполненный цикл библейских сюжетов, сохранившийся в Беларуси. Неподражаемая акустика костела передает все звуковые эффекты органа.
В конце XVIII века, когда белорусские земли входили в состав Российской империи, костел Святого Станислава стал центром католической веры – от Могилёва до Дальнего Востока.
Несмотря на то, что храм не раз закрывали – в советское время здесь было и зернохранилище, и областной архив – сюда не зарастает народная тропа.
Храм вернули верующим в конце XX века. Много сил потрачено на восстановление святыни и уникальной настенной росписи. Костел популярен среди туристов. И является историко-культурной ценностью Беларуси.
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Большой ущерб памятнику архитектуры XVIII века нанес сильный ветер, который прошелся по Минской и Могилевской областям. Священнослужители и прихожане беспокоятся...
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