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Художник, преподаватель изобразительного искусства, велосипедист с 60-летним стажем и волонтер. Валентин Балденко в проекте «Хорошие люди»
Источник материала: ОНТ
Герой сегодняшнего репортажа пенсионер из Бреста. Только вот по образу жизни он сильно отличается от людей его возраста и становится примером для других Брестчан. В свои 69 ему проще рассказать, чем он НЕ занимается. Чтобы сразу погрузить нас в свой мир в буквальном смысле встречу назначил у проруби, в крещенскую неделю они с товарищем окунались несколько раз.
В Бресте Валентина Васильевича называют легендой велосипедного движения. 360 дней в году он ездит сам и приглашает всех желающих. Мечтает сделать родной город самым велосипедным. А свои, даже самые авантюрные, идеи привык воплощать. В конце 90-х на велосипеде из Бреста проехал 50 часов до Москвы. В честь 50-летия самой примадонны.
По воле судьбы, он действительно, словно воплощение персонажа из, пожалуй, самой известной песни Пугачевой. Будучи профессиональным художником на пенсии, стал бесплатно преподавать в Институте Третьего Возраста при территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района Бреста. И вместо миллиона алых роз дарить ученицам, которых с заботой называет своими девочками, новую жизнь.
И каждый, кто знаком с Валентином, то и дело повторяет – человек, которого хватает на всех. Когда едут в детские дома, он надевает костюм клоуна. Когда помогают людям с ограниченными возможностями, придумывает для них спектакли и организовывает приключения.
Говорит, что таким был всегда, а возраст – не повод сбрасывать скорость. Дети выросли, работы пять дней в неделю больше нет, зато есть время на то, чего всегда просила душа – добавлять в жизнь других краски, новые смыслы и истории.
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Художник, преподаватель изобразительного искусства, велосипедист с 60-летним стажем и волонтер. Валентин Балденко в проекте «Хорошие люди»
Герой сегодняшнего репортажа пенсионер из Бреста. Только вот по образу жизни он сильно отличается от людей его возраста и становится примером для других...
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