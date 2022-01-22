Художник, преподаватель изобразительного искусства, велосипедист с 60-летним стажем и волонтер. Валентин Балденко в проекте «Хорошие люди»

Источник материала: ОНТ

Герой сегодняшнего репортажа пенсионер из Бреста. Только вот по образу жизни он сильно отличается от людей его возраста и становится примером для других Брестчан. В свои 69 ему проще рассказать, чем он НЕ занимается. Чтобы сразу погрузить нас в свой мир в буквальном смысле встречу назначил у проруби, в крещенскую неделю они с товарищем окунались несколько раз.

Валентин Балденко, художник, руководитель велосипедного движения «РаДея»: «Мы когда-то из воды вышли и в воду входим. Вода нас окружает круглый год. Такой удар, сопротивление организма, сразу глаза квадратные, и момент выхода из воды, когда тело начинает гореть, такое красное, здоровое! Ощущаешь бодрость духа и тела».

В Бресте Валентина Васильевича называют легендой велосипедного движения. 360 дней в году он ездит сам и приглашает всех желающих. Мечтает сделать родной город самым велосипедным. А свои, даже самые авантюрные, идеи привык воплощать. В конце 90-х на велосипеде из Бреста проехал 50 часов до Москвы. В честь 50-летия самой примадонны.

Валентин Балденко, художник, руководитель велосипедного движения «РаДея»: «По пути и колхозники останавливали, и гаишники, и председатели отделов культуры. Все, кто верил, что я доеду и с ней встречусь, все писали рукописные поздравления. Но встреча была коротка – юбилей, Кристина давала концерт, а я попал в концертный зал Россия, проехав подряд 50 часов, и часа три меня не могли допустить охрана. В конце концов, мне организовали встречу, Киркоров вышел, я вошел… У меня фотоаппарат висел на шее, я забыл про фотоаппарат, когда она открыла журнал, а там все страницы рукописные – она говорит: «Я так люблю белорусов, этот журнал будет в моем музее». И поцеловала меня в щеку… Я цель свою осуществил».

По воле судьбы, он действительно, словно воплощение персонажа из, пожалуй, самой известной песни Пугачевой. Будучи профессиональным художником на пенсии, стал бесплатно преподавать в Институте Третьего Возраста при территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района Бреста. И вместо миллиона алых роз дарить ученицам, которых с заботой называет своими девочками, новую жизнь.

«Я пришла два года назад сюда, не знаю до сих пор, честное слово, что меня привело. Наверное, небеса. Ангел со светлыми крыльями, который нас обнимает, нас любит и старается научить всему, что сам умеет, а он – большой профессионал».

«Валентин Васильевич –это человек, знаете, он как солнышко – вот приходишь и просто наполняешься этим светом».

«Участвовала уже, наверное, в 30 выставках, доросла до того, благодаря Валентину, что я состою в «Белорусской ассоциации творческих людей».

И каждый, кто знаком с Валентином, то и дело повторяет – человек, которого хватает на всех. Когда едут в детские дома, он надевает костюм клоуна. Когда помогают людям с ограниченными возможностями, придумывает для них спектакли и организовывает приключения.

Валентин Балденко, художник, руководитель велосипедного движения «РаДея»: «Просто надо не стесняться дарить себя. Если у тебя есть, что подарить, дари! Освобождай в своих клеточках место. Это как родник – черпаешь хорошую воду, а он пополняется и пополняется, у меня так происходит – чем больше отдаю, тем больше откуда-то жизненной энергии набирается. Я не чувствую свой возраст!»

Говорит, что таким был всегда, а возраст – не повод сбрасывать скорость. Дети выросли, работы пять дней в неделю больше нет, зато есть время на то, чего всегда просила душа – добавлять в жизнь других краски, новые смыслы и истории.

Валентин Балденко, художник, руководитель велосипедного движения «РаДея»: «Я не знаю, кто такой бог, но то, что он есть, какая-то такая субстанция, которая ведет, но главное, что он нам дал – голову, дал мозги, и мы сами ими распоряжаемся. Жизнь продолжается, и мне кажется, что, если остановиться или лечь на диван и засмотреться в телевизор, можно и зарасти вместе с ним».

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