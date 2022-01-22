Макс Назаров: простые украинцы уже устали от нагнетания вокруг якобы готовящегося нападения России

Источник материала: ОНТ

Простых украинцев уже достало постоянное нагнетание вокруг темы якобы готовящегося нападения России на Украину. Более того, постоянное муссирование этой темы в СМИ уже надоело и украинским политикам. Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» заявил украинский журналист Макс Назаров.





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