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Макс Назаров: простые украинцы уже устали от нагнетания вокруг якобы готовящегося нападения России

22.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макс Назаров: простые украинцы уже устали от нагнетания вокруг якобы готовящегося нападения России

Простых украинцев уже достало постоянное нагнетание вокруг темы якобы готовящегося нападения России на Украину. Более того, постоянное муссирование этой темы в СМИ уже надоело и украинским политикам. Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» заявил украинский журналист Макс Назаров.


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Простых украинцев уже достало постоянное нагнетание вокруг темы якобы готовящегося нападения России на Украину. Более того, постоянное муссирование этой темы в...
 
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