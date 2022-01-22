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Грузовик со спиртным опрокинулся под Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
Автомобиль марки ГАЗ, следовавший по маршруту Слоним – Гродно, опрокинулся в Гродненском районе,
Авария произошла днем 21 января на выезде из деревни Индура. Водитель не справился с управлением. Грузовик съехал в левый кювет и опрокинулся. Мужчина в ДТП не пострадал.
В кузове среди другой продукции было спиртное. В результате аварии было повреждено около 100 литров.
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Автомобиль марки ГАЗ, следовавший по маршруту Слоним – Гродно, опрокинулся в Гродненском районе, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома. Авария...
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