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Грузовик со спиртным опрокинулся под Гродно

22.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Автомобиль марки ГАЗ, следовавший по маршруту Слоним – Гродно, опрокинулся в Гродненском районе, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома. 

Авария произошла днем 21 января на выезде из деревни Индура. Водитель не справился с управлением. Грузовик съехал в левый кювет и опрокинулся. Мужчина в ДТП не пострадал. 


В кузове среди другой продукции было спиртное. В результате аварии было повреждено около 100 литров. 

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Теги: Гродно
 
 
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Автомобиль марки ГАЗ, следовавший по маршруту Слоним – Гродно, опрокинулся в Гродненском районе, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.  Авария...
 
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