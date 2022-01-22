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Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 24 по 30 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

22.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 24 по 30 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

На следующей неделе ожидается неустойчивый характер погоды: порывистый ветер, перепады атмосферного давления и температуры.  По востоку страны ударят 20-градусные морозы, по западной же части республики будет теплее. 

Актуальный и подробный прогноз погоды в областных центрах Беларуси от синоптика Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»


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На следующей неделе ожидается неустойчивый характер погоды: порывистый ветер, перепады атмосферного давления и температуры.  По востоку страны ударят 20-градусные...
 
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