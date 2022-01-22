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Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 24 по 30 января. Прогноз от Дмитрия Рябова
Источник материала: ОНТ
На следующей неделе ожидается неустойчивый характер погоды: порывистый ветер, перепады атмосферного давления и температуры. По востоку страны ударят 20-градусные морозы, по западной же части республики будет теплее.
Актуальный и подробный прогноз погоды в областных центрах Беларуси от синоптика Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид».
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На следующей неделе ожидается неустойчивый характер погоды: порывистый ветер, перепады атмосферного давления и температуры. По востоку страны ударят 20-градусные...
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