Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 24 по 30 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

На следующей неделе ожидается неустойчивый характер погоды: порывистый ветер, перепады атмосферного давления и температуры. По востоку страны ударят 20-градусные морозы, по западной же части республики будет теплее.

Актуальный и подробный прогноз погоды в областных центрах Беларуси от синоптика Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид».





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