Александр Тищенко: совместные учения станут сигналом для Запада о том, что Россия и Беларусь готовы поддерживать и защищать друг друга

Источник материала: ОНТ

Проведение совместных учений вооруженных сил России и Беларуси имеет не только сугубо военную подоплеку. Оно также должно стать сигналом для стран Запада о том, что Россия и Беларусь готовы поддерживать и защищать друг друга. Такое мнение в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» высказал эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко.

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