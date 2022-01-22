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Александр Тищенко: совместные учения станут сигналом для Запада о том, что Россия и Беларусь готовы поддерживать и защищать друг друга
Источник материала: ОНТ
Проведение совместных учений вооруженных сил России и Беларуси имеет не только сугубо военную подоплеку. Оно также должно стать сигналом для стран Запада о том, что Россия и Беларусь готовы поддерживать и защищать друг друга. Такое мнение в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» высказал эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко.
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Александр Тищенко: совместные учения станут сигналом для Запада о том, что Россия и Беларусь готовы поддерживать и защищать друг друга
Проведение совместных учений вооруженных сил России и Беларуси имеет не только сугубо военную подоплеку. Оно также должно стать сигналом для стран Запада о том,...
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