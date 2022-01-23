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В Великобритании сеть ресторанов заменила официантов на роботов-котов

23.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Великобритании сеть ресторанов заменила официантов на роботов-котов

В Великобритании сеть китайских ресторанов заменила официантов на роботов-котов. Об этом пишет британское издание Daily Mail. 

К подобным мерам владельцам сети, по их словам, пришлось прибегнуть из-за вызванной пандемией COVID-19 нехватки кадров. Сами роботы получили название BellBot. Стоимость одного такого устройства составляет 14,5 тыс. фунтов стерлингов. Использовать робота посетители могут с помощью специального приложения, а обслужить такой официант может четыре стола за один раз.


Впрочем, как утверждают представители сети, роботы пришлись по вкусу посетителям. Так, многие снимают с ними видео для TikTok, однако больше всего BellaBot понравились детям. Более того, пока роботы-официанты обслуживают гостей, у сотрудников ресторана появилось гораздо больше времени на живое общение с клиентами. 

Фото: dailymail.com

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В Великобритании сеть китайских ресторанов заменила официантов на роботов-котов. Об этом пишет британское издание Daily Mail.  К подобным мерам владельцам сети, по их...
 
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