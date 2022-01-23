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В Торонто неизвестные устроили перестрелку – погиб один человек
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере один человек погиб в результате перестрелке на одной из автопарковок Торонто. Об этом
Инцидент произошел ночью в районе Северный Йорк. Согласно предварительным данным, стрельбу устроили пассажиры двух автомобилей. В последствии полиция обнаружила на месте происшествия труп молодого мужчины. В данный момент полиция ведет поиск стрелявших.
Как сообщается, той же ночью в этом районе неизвестные напали на мужчину – он получил огнестрельное ранение. Согласно данным полиции, нападавшие и потерпевший были участниками одной вечеринки, которые, кстати говоря, в провинции Онтарио в данный момент находятся под запретом из-за пандемии COVID-19.
По факту инцидентов проводится расследование.
Фото: ctvnews.ca
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По меньшей мере один человек погиб в результате перестрелке на одной из автопарковок Торонто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV. Инцидент произошел...
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