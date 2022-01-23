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В Торонто неизвестные устроили перестрелку – погиб один человек

23.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Торонто неизвестные устроили перестрелку – погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб в результате перестрелке на одной из автопарковок Торонто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV. 

Инцидент произошел ночью в районе Северный Йорк. Согласно предварительным данным, стрельбу устроили пассажиры двух автомобилей. В последствии полиция обнаружила на месте происшествия труп молодого мужчины. В данный момент полиция ведет поиск стрелявших. 

Как сообщается, той же ночью в этом районе неизвестные напали на мужчину – он получил огнестрельное ранение. Согласно данным полиции, нападавшие и потерпевший были участниками одной вечеринки, которые, кстати говоря, в провинции Онтарио в данный момент находятся под запретом из-за пандемии COVID-19.

По факту инцидентов проводится расследование.

Фото: ctvnews.ca

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По меньшей мере один человек погиб в результате перестрелке на одной из автопарковок Торонто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.  Инцидент произошел...
 
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