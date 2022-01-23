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Певец Робби Уильямс продаст три работы Бэнкси
Источник материала: ОНТ
Британский певец Робби Уильямс продаст три работы уличного художника Бэнкси,
Робби Уильямс выставил на аукцион Sotheby's три работы авторства Бэнкси. Речь идет про «Девочка с воздушным шаром» (выполнена на металлической пластине, похожую работу на бумаге
Напомним, ранее
ФОТО: instagram.com/robbiewilliams
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Британский певец Робби Уильямс продаст три работы уличного художника Бэнкси, пишет ТАСС. Робби Уильямс выставил на аукцион Sotheby's три работы авторства Бэнкси. Речь...
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