Певец Робби Уильямс продаст три работы Бэнкси

Источник материала: ОНТ

Британский певец Робби Уильямс продаст три работы уличного художника Бэнкси, пишет ТАСС.

Робби Уильямс выставил на аукцион Sotheby's три работы авторства Бэнкси. Речь идет про «Девочка с воздушным шаром» (выполнена на металлической пластине, похожую работу на бумаге чуть не уничтожил шредер ), «Целующиеся полицейские» и «Изуродованная работа маслом (вертушки)». Торги запланированы на 2 марта.

Напомним, ранее сообщалось , что корабль, который спонсирует Бэнкси, спас 30 мигрантов у берегов Италии.

ФОТО: instagram.com/robbiewilliams

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