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Певец Робби Уильямс продаст три работы Бэнкси

23.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Певец Робби Уильямс продаст три работы Бэнкси

Британский певец Робби Уильямс продаст три работы уличного художника Бэнкси, пишет ТАСС.

Робби Уильямс выставил на аукцион Sotheby's три работы авторства Бэнкси. Речь идет про «Девочка с воздушным шаром» (выполнена на металлической пластине, похожую работу на бумаге чуть не уничтожил шредер), «Целующиеся полицейские» и «Изуродованная работа маслом (вертушки)». Торги запланированы на 2 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что корабль, который спонсирует Бэнкси, спас 30 мигрантов у берегов Италии. 

ФОТО: instagram.com/robbiewilliams

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Британский певец Робби Уильямс продаст три работы уличного художника Бэнкси, пишет ТАСС. Робби Уильямс выставил на аукцион Sotheby's три работы авторства Бэнкси. Речь...
 
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