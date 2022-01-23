|
Женщина открыла в электронной почте папку со спамом и внезапно стала миллионером
Источник материала: ОНТ
Жительница штата Мичиган открыла в своей электронной почте папку со спамом и неожиданно для себя обнаружила там сообщение о выигрыше $3 млн в лотерею. Об этом
55-летняя Лора Спирс рассказала, что обнаружила письмо о выигрыше совершенно случайно. Она не могла найти нужное ей письмо и решила проверить папку со спамом. Она начала просматривать попавшие туда письма и совершенно внезапно обнаружила оповещение, в котором говорилось, что она стала обладателем целого состояния.
«Я не могла поверить тому, что читала, и вошла в свой аккаунт на сайте лотереи, чтобы подтвердить информацию о письме. Меня до сих пор шокирует тот факт, что я действительно выиграла три миллиона долларов», – поделилась Спирс.
Планы на выигрыш у женщины довольно простые – она решила досрочно уйти на пенсию.
Фото: miliotteryconnect.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница штата Мичиган открыла в своей электронной почте папку со спамом и неожиданно для себя обнаружила там сообщение о выигрыше $3 млн в лотерею. Об...
|
Архив (Разное)