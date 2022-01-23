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Женщина открыла в электронной почте папку со спамом и внезапно стала миллионером

23.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина открыла в электронной почте папку со спамом и внезапно стала миллионером

Жительница штата Мичиган открыла в своей электронной почте папку со спамом и неожиданно для себя обнаружила там сообщение о выигрыше $3 млн в лотерею. Об этом сообщает информационное агентство UPI. 

55-летняя Лора Спирс рассказала, что обнаружила письмо о выигрыше совершенно случайно. Она не могла найти нужное ей письмо и решила проверить папку со спамом. Она начала просматривать попавшие туда письма и совершенно внезапно обнаружила оповещение, в котором говорилось, что она стала обладателем целого состояния.

«Я не могла поверить тому, что читала, и вошла в свой аккаунт на сайте лотереи, чтобы подтвердить информацию о письме. Меня до сих пор шокирует тот факт, что я действительно выиграла три миллиона долларов», – поделилась Спирс. 

Планы на выигрыш у женщины довольно простые – она решила досрочно уйти на пенсию.

Фото: miliotteryconnect.com

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Жительница штата Мичиган открыла в своей электронной почте папку со спамом и неожиданно для себя обнаружила там сообщение о выигрыше $3 млн в лотерею. Об...
 
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