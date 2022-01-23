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В квартире жительницы Тольятти обнаружили 120 собак
Источник материала: ОНТ
Волонтеры ищут новых хозяев для собак, которых обнаружили в квартире заводчицы из Тольятти,
Как сообщается, россиянка сперва завела восемь псов (болонок, длинношерстных такс и пуделей) для разведения. Однако из-за неконтролируемого перекрестного скрещивания число животных значительно увеличилось. И женщина перестала продавать щенков, оставляя их себе. В результате число животных перевалило за сотню. По данным зоозащитников, в квартире около 120 собак.
Многие собаки истощены, а на балконе найдено несколько тел щенков. Теперь волонтеры ищут животным новых хозяев.
ФОТО: скриншот видео
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Волонтеры ищут новых хозяев для собак, которых обнаружили в квартире заводчицы из Тольятти, пишет сайт «Вести.ру». Как сообщается, россиянка сперва завела восемь...
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