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В квартире жительницы Тольятти обнаружили 120 собак

23.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В квартире жительницы Тольятти обнаружили 120 собак

Волонтеры ищут новых хозяев для собак, которых обнаружили в квартире заводчицы из Тольятти, пишет сайт «Вести.ру». 

Как сообщается, россиянка сперва завела восемь псов (болонок, длинношерстных такс и пуделей) для разведения. Однако из-за неконтролируемого перекрестного скрещивания число животных значительно увеличилось. И женщина перестала продавать щенков, оставляя их себе. В результате число животных перевалило за сотню. По данным зоозащитников, в квартире около 120 собак.

Многие собаки истощены, а на балконе найдено несколько тел щенков. Теперь волонтеры ищут животным новых хозяев.  

ФОТО: скриншот видео

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Волонтеры ищут новых хозяев для собак, которых обнаружили в квартире заводчицы из Тольятти, пишет сайт «Вести.ру».  Как сообщается, россиянка сперва завела восемь...
 
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