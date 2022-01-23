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В Казахстане продолжают расследования по фактам гибели людей во время беспорядков и терактов

23.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Казахстане продолжают расследования по фактам гибели людей во время беспорядков и терактов

Тщательное расследование по каждому факту гибели людей во время беспорядков и терактов. Такие поручения силовому блоку и правоохранителям Казахстана. 

Президент Казахстана провел совещание с руководителями государственных органов. Министр внутренних дел доложил об оперативно-профилактическом мероприятии «Правопорядок». Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия. Всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов возбуждено более 1800 уголовных дел. Арестовано более 3300 человек. 

Также в общем доступе появились кадры захвата медиацентра в Алматы. Их опубликовал МИД страны. На видео – слаженная работа нападающих. Это еще раз подтверждает, что за погромами стоят бандиты и специально подготовленные люди. 

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Тщательное расследование по каждому факту гибели людей во время беспорядков и терактов. Такие поручения силовому блоку и правоохранителям Казахстана.  Президент...
 
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